Dar gelirli öğrencilerin eğitimine ve nitelikli insan yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 1995 yılından beri faaliyetlerini aralıksız sürdüren Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı İl Temsilciliği bugüne kadar 21 branşta düzenlediği 147 kursta 3 bin 223 kişinin sertifika almasını sağlarken, binlerce öğrenciye de bursları ile okuma imkanı sağladı.

Demokratik laik hukuk devleti ve Atatürk ilkeleri çerçevesinde; Çorum’un ve ülkemizin eğitim, sağlık, spor, tarih, kültür, sanat, doğa, ve çevre sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, bu alanlarda birlik ve dayanışma sağlamak; bu amaçla çevresel olayları ve bilim ve sanat adamları yetiştirmek amacıyla 1995 yılında İstanbul’da kurulan; daha sonra ise Çorum başta olmak üzere Antalya, İzmir ve son olarak ise Ankara’da şubeleşen Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı maddi olanakları kısıtlı olan öğrencilere bursla destek vermesinin yanında düzenlediği kurslarla da dikkat çekmeye devam ediyor.

Eğitim desteklerinin yanısıra kültürel etkinlikleri, sosyal sorumluluk, çevre ve doğa faaliyetleri ile dikkat çeken ÇEKVA Çorum Şubesi de 1995 yılından beri aralıksız düzenlediği etkinlikleri pandemi döneminin geçmesi ile birlikte yeniden başlamıştı. Covid-19 pandemi sürecinin ardından kongresini gerçekleştirerek DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akça’nın Genel Başkanlığı’nda yoluna devam eden ÇEKVA’nın Çorum Temsilciliği de faaliyetlerine yeniden başladı.

ÇEKVA Çorum İl Temsilcisi emekli öğretmen Ahmet Güngör, vakıflarının bugüne kadar her görüş ve kesimden Çorumlular’ı kapsayan, yaptığı çalışmalarla bunu ispatladığı için de tüm hemşehrilerimizin benimsediği, gerçekten örnek ve marka bir sivil toplum kuruluşu olduğunu hatırlattı.

3.154 KURSİYER

SERTİFİKA ALDI

Kısa bir süre önce Ankara Şubesi’nin de faaliyete geçtiğini hatırlatan Ahmet Güngör, 1995 yılından pandemi dönemine kadar Fen Lisesi hazırlık, Bilgisayar, Okuma-Yazma, Model Uçak, Resim, Tezhip, Satranç, Fotoğraf, İngilizce, Ebru, İşaret Dili, Kadın Giysileri Dikim, Takı Tasarım, İğne Oyası, Nakış, Dantelli, Ahşap Boyama, Müzik, Gitar, Bağlama gibi 21 farklı branşta 142 kursta 3 bin 154 öğrenciye çeşitli kurslar verdiklerini, ayrıca Fen Lisesi’nde okuyan 504 ÇEKVA öğrencisine de yemek bursu sağladıklarını vurguladı.

“HALK EĞİTİM MERKEZİ İLE

KURS İŞBİRLİĞİMİZ SÜRECEK”

Güngör, Çorum ÇEKVA Temsilciliği olarak pandemi dönemi sonrasında kurs faaliyetlerine Aralık ayında Halk Eğitim Merkezi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yeniden başladıklarını söyleyerek bugüne kadar Tezhip, 1. Kademe Resim, 2. Kademi Resim ve Ahşap Boyama kurslarını tamamladıklarını açıkladı.

Bu kurslardan bugüne kadar 59 kursiyerin katılarak sertifika almaya hak kazandığını açıklayan Ahmet Güngör, ayrıca kuruldukları günden bugüne ayrıca 5 adet panel, 3 kez sanatçılar kurultayı, 6 kez danışma kurulu toplantısı, 3 kez resim ve heykel sergisi, bir çok kez Türk Müziği ile Klasik Batı Müziği konserleri düzenlediklerini, 2 adet ÇEKVA Hatıra Ormanı oluşturulduğunu, 1999 yılından pandemi dönemine kadar da her ayın ilk Cumartesi günü Sanat Dostları Toplantıları yaptıklarını hatırlattı.

“ÇORUM’DA İLK TEZHİP, MODEL UÇAK

VE BİLGİSAYAR KURSU ÇEKVA’DAN…”

Düzenledikleri kurslardan bilgisayar, model uçak ve tezhip kursunun ilimizde ilk olduğunu, Fen Lisesi hazırlık, okuma-yazma ve bilgisayar kurslarının kendileri için ayrı bir önemi bulunduğunu anlatan Ahmet Güngör, vakfın ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere ortaöğretim ve yüksek öğretim bursları vermeye devam ettiğini, her yılın Ekim ayında internet ve basın yoluyla yapılan açıklamalarla burs başvurularının alındığını da açıkladı.

PANDEMİ SONRASI

4 KURS SONA ERDİ

Çorum’da bugüne kadar düzenlediği kurslarla binlerce kişiye eğitim veren ÇEKVA’nın pandeminin ardından yeni dönemde de Halk Eğitim Merkezi ve ASO işbirliğinde usta öğretici Firdevs Şahin gözetiminde “Türk-İslam Sanatında Tezbih”, Nazmiye Otlamaz gözetiminde “Ahşap Boyama ve Vernikleme”, Alper Türkyılmaz gözetiminde “Akrilik Boya ve Resim”, Eylem Taş gözetiminde ise “Yağlı Boya ve Resim Yapma” kurslarını başarı ile tamamlayarak 59 kişiyi daha sertifikalı yaptığını söyleyen Güngör, kursların vakfın Karakeçili Mahallesi Karakeçili 4. Sokak Deniz Apartmanı No: 29 Daire 2 adresindeki yeni yerinde önümüzdeki eğitim öğretim döneminde de devam edeceğini söyledi.

ÇEKVA İl Temsilcisi Güngör, kursların düzenlemesinde büyük katkıları bulunan Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadık Efe ve HEM personeline de teşekkürlerini iletti. (Volkan SINAYUÇ)