Beslenme ve Diyetetik Kulübü Başkanı Ahmet Serhat Afşar'ın moderatörlüğünü üstlendiği konferans, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Beslenme ve Diyetetik Kulübü’nün kuruluşunun üzerinden 1 yıl geçtiğini ve bugünkü etkinlikle beraber geçen bir senenin ardından 50 etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade eden Afşar, bununla birlikte Hitit Üniversitesi’nde en aktif kulüp olduklarını söyledi.

Konferansta Gıda Mühendisi Adil Nezih Kayışoğlu tarafından “çekirdekten fincana kahvenin hikâyesi” konulu bir sunum yapıldı. Kahvenin tarihçesi ve nasıl yetiştiğini, tarladan fincana kadar üretim aşamalarını 10 adımda örneklerle birlikte açıklayan Kayışoğlu, kahvenin bileşenlerinden bahsederken, besin değeri üzerine de konuştu.

Türk kahvesinin yanı sıra günlük tüketilen kahvelerin besin değerlerinden de örnekler veren Kayışoğlu, kahvenin düşük kalorili olduğunu ve diyet listelerinde yer verilebileceğini ifade etti. Kahvenin sağlık üzerine yararlarını ve zararlarını anlatırken son kısımda da kahve ile yapılmış olan bilimsel çalışmalardan kesitlerle sunumu bitiren Kayışoğlu, Finlandiya, Norveç gibi ülkelerde kişi başı yıllık 12 kg kahve tüketirken Türkiye’de 1,1 kg olduğunu söyledi.

Konferans, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Osman Çubuk’un Adil Nezih Kayışoğlu’na hediye takdimi ile sonlandı.

(Haber Merkezi)

