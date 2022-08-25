Konudan haberdar olan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, genç sporcular Aybüke Kalınsazlıoğlu ve Kerim Turan ile antrenör Mustafa Özdemir'i makamında ağırladı. Gençlerin hassas ve duyarlı davranışları ile gurur duyduğunu ifade ederek tablet hediye eden Başkan Şahiner, "Evlatlarımla gerçekten ama gerçekten çok gurur duydum. Maşallah sizlere. Duyarlı davranışınızın için öncelikle sizlere daha sonrada sizleri böylesine güzel yetiştiren anne-babanız ve hocalarına teşekkür ederim. Sporun gençlere kazandırdığı edinimler ortada. Bunu bir kez daha bu örnekle görmüş olduk. Arkadaşlık, kardeşlik ve paylaşma duygusunun ne kadar güzel bir duygu olduğunu bu iki evladımız bizlere bir kez daha gösterdi. Bundan sonraki hayatınızda da bu şekilde hassas ve duyarlı olmanızı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.