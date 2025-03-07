Çorum'da bir arkadaşıyla gittiği çay evinde yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan Barışcan Özel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

OLAYLA HİÇBİR İLGİSİ YOKTU

5 kişinin yaralandığı saldırıda ağır yaralanan 2 kişiden birisi olan Barışcan Özel'in olayla hiçbir ilgisi olmadığı, arkadaşıyla iftar sonrası çay içmek için söz konusu yerde olduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Ulukavak Mahallesi Fatih Caddesi Damat Şükrü Sokak’ta meydana gelmişti. Olayda 2’i ağır 5 kişi yaralanmıştı. Yaralı Barışcan Özel, kurtarılamadı.

Editör: HABER MERKEZİ