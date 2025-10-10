Konu ile ilgili bir açıklama yayınlayan Cavit Erkılınç ekip arkadaşlarının güçlü desteği ile internet haber sitelerinin süreli yayın kapsamına alınması, sektör çalışanlarının özlük haklarının korunması, BİK Analitik sisteminin kurulması başta olmak üzere birçok projenin hayata geçirilmesini sağladıklarını kaydetti.

Bölge teşkilatlanmasının altyapı hazırlıklarının tamamlandığını, mevzuatın günün ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi için Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'ni yeniden kaleme alarak 195 sayılı Kuruluş Kanunu’nun güncellenmesini öngören mevzuat değişikliği taslağının da hazırlandığını söyleyen Erkılınç; “Pandemi, deprem gibi tüm olağanüstü dönemlerde yayınlarımızın faaliyetlerini kolaylaştıran tedbirleri hızlıca hayata geçirdik. Kurum tarihinde ilk kez iki yıl üst üste resmi ilan fiyat tarifesine yüzde 100 zam yaptık; 2025 yılı hedefini 5 milyar Türk Lirası olarak belirledik. Resmi ilan ve reklam ekosisteminin muhafazası ve genişletilmesine yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdük.

Süreli yayınların beklenti ve taleplerine kulak vermeyi, istişare mekanizmasını işletmeyi şiar edindik. İnternet haber sitelerinin bünyemize katıldığı 2023 yılında 800'ü aşkın yayından görüş aldık. Mevzuat çalışmalarına yön vermesi amacıyla yine ilk kez çevrimiçi platform kurarak yayınlarımızın görüşlerini toplamaya başladık. Son üç yılda neredeyse her yıl bölge ve il toplantıları düzenledik, basınımızın son durumunu yerinde gözlemledik.

Tek bir hedefimiz oldu; nitelikli, güçlü ve etkili Türk basını... ‎Bugün, değeri fark edilememiş ve anlaşılamamış bazı çalışmalarımızın ileride hak ettiği kıymeti göreceğine yürekten inanıyorum.

Mesai arkadaşlarımı aynı hedefe yürüyen, kader birliği yaptığım yol arkadaşlarım olarak gördüm. Liyakati hep önemsedim. Dolayısıyla kurum içi atamalarda; kendi çalışanlarımızı önceledim. Bu, hem bir hak teslimi hem de ehil insanların iş başına gelmesi bakımından önemliydi. Görevim süresince kapım herkese açıktı, iletişim kanallarını hiçbir zaman kapatmadım. Süreç içinde bilerek veya bilmeyerek kalbini kırdıklarımız olduysa anlayışla karşılamalarını istirham ederim.

Sözlerime son vermeden önce en başta şahsıma bu görevi layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Kurumumuza desteğini ve güvenini yakinen hissettiren önceki dönem İletişim Başkanımız Prof. Dr. Fahrettin Altuni, kısa bir süre de olsa çalışma fırsatı bulduğum İletişim Başkanımız Prof. Dr. Burhanettin Duran'a, Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş'a, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu üyelerine, Birim ve Bölge Müdürleri ile mesai arkadaşlarıma ve her bir süreli yayınımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

‎Şimdi bu görevi gelecek yeni sahibine bırakıyorum. İnşallah, kendileri de Kurumumuzu güzel hizmetleriyle daha ileriye taşıyacaktır. Veda ederken herkese sağlık ve mutluluk diliyor, Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı.

