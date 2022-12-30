İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Atıcıöz’ün Çorum Bağcılar Aile Sağlığı Merkezi’nde göreve başlaması sonrası yerine aynı kurumda görev yapmakta olan pratisyen hekim Dr. Mustafa Çatma atandı.

Dr. Mustafa Çatma kimdir?

İskilip’te doğan pratisyen hekim Mustafa Çatma ilk ve ortaokul eğitimini Atatürk İlköğretim Okulunda, lise eğitimini Çorum Fen Lisesi’nde, üniversite eğitimini ise Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. 2022 Eylül ayından itibaren İskilip İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde hekim olarak çalışmaya başladı.

(Aliye ÖNCEL)

