Çorum Belediyesi ve Çoroff Çorum Off Road ve Arama Kurtarma Derneği işbirliğinde düzenlenen 2023 Off-Road Çorum Şampiyonası'nda off-road tutkunları bir araya geldi. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat'ın da katılım sağladığı yarışlara Çorumlu off-road tutkunları büyük ilgi gösterdi. Çatak Tabiat Parkı'nda gerçekleşen yarışlar öncesi bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, geçen yıl düzenlenen Enduro Festivali'nin ardından off-road yarışlarına da büyük özen gösterdiklerini belirtti. Şov tadında bir yarış olması temennisinde bulunan Aşgın, yarışlara katılan tüm sporculara başarı dileklerinde bulundu.

Etkinliğin devamında Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat kendileri için özel hazırlanan arabaları ile off-road heyecanına ortak oldular.

2023 Off-Road Çorum Şampiyonası'nın son bölümünde off-road tutkunları kıyasıya bir yarış içerisine girerek izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattılar.



(Rıfat KARA)



