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Olay, dün gece Alaca ilçesi Yozgat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle seyir halinde olan Mehmet Koca'ya (59) Selfet K. idaresindeki 06 TVY 06 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Koca olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü kayıplara karıştı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından Koca'nın ölümüne sebep olan otomobilin plakası tespit edildi. Kaçan otomobil sürücüsü, Akören köyünde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.