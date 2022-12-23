Nerede gerçek bir muhtaç varsa ona ulaşmayı amaç edinen Cansuyu Derneği’nin yardım faaliyetlerini hız kesmeden devam ettirdiğini kaydeden Öztekin, “Kış şartlarının hâkim olduğu bugünlerde temel kış ihtiyaçlarını muhtaçlara ulaştırıyoruz.

Cansuyu Yardımlaşma Derneği olarak Çorum genelinde yaptığımız yardımlarımızda muhtaç ailelere ve yetimlere kış ayları gelmeden önce başlattığımız çalışmalarla hayır severlerin bizlere vermiş olduğu emanetleri 560 aileye kaban, bot, kışlık kıyafet ve gıda olarak ulaştırdık” dedi.

“HAYIRSEVERLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Cansuyu Derneği’nin Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin, derneğin yardım çalışmalarına devam ettiğini ifade ederek, “Dünyanın birçok bölgesine yardımlar ulaştırıyoruz ama önceliğimiz elbette kendi mahallemiz, kendi şehrimiz ve kendi ülkemizdir. Bizim ülkemizde de çok sayıda yardıma muhtaç insan yaşamaktadır ve biz elimizden geldiğince bu kardeşlerimize can suyu olmaya çalışıyoruz. Hayır sever vatandaşlarımıza da bu yardımları yaptıkları için teşekkür ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)