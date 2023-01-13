Yurt dışında olduğu kadar yurtiçinde de çalışmalarına devam eden Cansuyu, Türkiye’nin 81 ilinde de mazlum ve mağdura ulaşmak için gerçekleştirilen çalışmalarına 2022 yılında da arttırarak devam etti. Dernek ülke genelindeki temsilcileri eli ile tespiti gerçekleştirilen on binlerce vatandaşa gıda kolisi, maddi destek, giyecek, yakacak, acil insani yardımlar vb. gibi destekler ulaştırarak yılın 4 mevsiminde yanlarında oldu.

YÜZLERCE YENİ SU KUYUSU AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hayırseverler ile muhtaçlar arasında köprü işlevi gören Cansuyu Derneği, su kuyusu projeleri ile 2 milyardan fazla insanın maruz kaldığı ve nihayetinde acı tablolar yaşanmasına vesile olan temiz suya erişim sorununun çözümüne katkı sunmak için faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu bağlamdaki çalışmalarını Asya ve Afrika kıtası ülkeleri başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde artıran dernek, 2022 yılında da bağışçıların destekleri ile insanlığın hizmetine sunulan yüzlerce su kuyusunun açılışını gerçekleştirdi.

YETİMLER UNUTULMADI, HER AY AYLIKLARI ULAŞTIRILDI

Binlerce yetime sahip çıkan Cansuyu, her ay binlerce yetime aylıklarını ulaştırarak, yetimleri yalnız bırakmadı. Yetimlerin her zaman yanında olan Dernek, Türkiye’den hayırseverler tarafından sponsorluk yöntemi ile ulaştırılan aylıkları çocuklara ulaştırdı. Yetimler unutulmadı.

“ÇALIŞMAYA ARALIKSIZ DEVAM EDECEĞİZ”

Bir yıl boyunca yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, 2022 yılında da durmadan çalışmaya devam ettiklerini belirterek, “Yaptığımız çalışmalar bir taraftan gerçek muhtaçların yüzünü güldürecek, zenginlerin ise sevap kazanmasını sağlayacak çalışmalardır. Kurulduğumuz günden bugüne durmadan yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Kurulduğumuz günden bugüne bağışçılarımızın, aziz milletimizin emanetlerini mazluma, mağdura ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz. Ancak gayretlerimizi daha da arttırarak devam edeceğiz. Çünkü, sarılacak çok yara, ulaşılacak çok diyar var. Kardeşlerimiz bizi bekliyor. Cansuyu Derneği olarak haritalar da bile bulunması zor diyarlara, kardeşlik köprüsü oluyoruz. Bizim için 2022 yılı da mazlum ve mağdurların yanında olarak, çalışmalarımızı arttırarak geçti. Bu vesileyle yürütülen çalışmalarımızda, yapılan büyük ve önemli işlerde, ulaşılan her insanda, sarılan her yarada, alınan her duada en büyük pay sahibi olan bağışçılarımıza ve milletimize teşekkür ediyor, hayırlı çalışmalarımız da desteklerini bekliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

