Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ve Alevi Kültür Merkezi tarafından düzenlenen “Hızır Lokması Paylaşımı ve Hızır Cemi” vakıf binasında bulunan cemevinde gerçekleştirildi.

Çorum’da Hızır oruçlarının ardından düzenlenen Hızır Cemi, canların tek yürek olmasına vesile oldu.

Hızır orucu bitiminde Hızır lokması ve cemde bir araya gelen vatandaşlar, dedelerin ve aşıkların öncülüğünde gönül birlikteliği sağlayarak oruçlarının Hak katında kabulünü diledi.

LOKMA PAYLAŞIP CEM OLDULAR

Hacı Bektaş Vakfı Çorum Şubesi’nde bir araya gelen vatandaşlar, Hızır aşkına verilen kurbanların lokmasına ortak oldu.

Lokma paylaşımının ardından vakıf binasında bulunan cemevinde “Hızır Cemi” düzenlendi.

Dede Nurettin Aksoy, Şahin Polat ve diğer dedelerin öncülüğünde düzenlenen cemde aşıkların deyiş ve gülbengleri ceme anlam kattı. Semahın da dönüldüğü cemde yüzlerce vatandaş birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Lokmalarıyla birlikte cem salonuna gelen vatandaşlar dedelerin duasını alarak yerine otururken, Alevi inanışlarına göre gerçekleştirilen ve aşıkların sazlarıyla renk kattığı cemde deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız da anıldı.



(Volkan SINAYUÇ)

