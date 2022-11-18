Candan, Mecitözü ve Ortaköy’ü kapsayacak şekilde Çorum merkezde, Alaca ve Boğazkale’yi kapsayacak şekilde Sungurlu’da, Bayat ve Uğurludağ’ı kapsayacak şekilde İskilip’te ve Laçin, Dodurga, Oğuzlar ve Kargı’yı kapsayacak şekilde Osmancık’ta Geçici Bakım Evi oluşturulacağını söyledi.

Bu sistem ile birlikte çalışma yapmayan ilçe belediyeleri ve İl Özel İdaresi’nin sokak hayvanları çalışmasına dahil olacaklarını ve eş zamanlı olarak ilde sokak hayvanları yönünden genel bir çalışma yapılacağını belirten Candan, “İl merkezimize nakledilen hayvan popülasyonu azalacak, tek bir noktadan sokak hayvanlarının kontrolü yapılmış olacaktır.

Birliğin çalışma alanı birliğe üye Çorum İl Özel İdaresi, Çorum Belediyesi ilçe ve belde belediyeleri yetki alanları ile sınırlı olup çalışma süresi sınırsızdır.

Birliğin faaliyetleri; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun insani muamele edilmesini temin etmek için her türlü çalışmayı yapmak, sahipsiz hayvanlarla ilgili doğal yaşam ortamlarını sağlayacak barınaklar yapmak, sahipsiz hayvanların da sahipli hayvanlar gibi yaşamlarını desteklemek, rehabilitasyon merkezleri ve hayvan hastaneleri kurmak ve amaçlarına uygun yeteri kadar personel istihdam etmektir.

Birlik, 1 merkez ve 3 şube olmak üzere 4 bölgede Geçici Bakım Evi oluşturularak organize edilecektir. Merkez ve şubelerde tedavi ve kısırlaştırma işlemleri yapılarak tekrar geldikleri bölgelere bırakılması esası ile çalışmalar yürütülecektir” dedi.

(Taner ŞİMŞEK)

