Milli tarihimizin dönüm noktalarından birinin 108 yıl önce Çanakkale’de kazandığımız deniz zaferi olduğunu dile getiren Vali Mustafa Çiftçi, “18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi, tarihte eşine az rastlanır en büyük kahramanlık destanlarından biri olduğu kadar, Kurtuluş Savaşı’na ve Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda milletimizin verdiği varoluş mücadelesidir” dedi.

Mesajında, “Kutsal vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin “Şehitler Günü”nü onurla yâd ettiğimiz bugün, tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz” ifadelerine yer veren Çiftçi, “Çanakkale Deniz Zaferi’yle aziz milletimiz; gerçek kudretinin, manevi gücünün yanı sıra bağımsızlığını, onurunu ve vatanını korumak için neler yapabileceğini bütün cihana bir kez daha göstermiştir.

Bu zafer, milletimizin kahramanlığı, azmi, iradesi, cesareti ve vatan sevgisinin yanında, savaş meydanında bile düşmanından esirgemediği merhamet ve şefkatini de tüm insanlığa örnek olacak şekilde ortaya koyduğu bir destandır.

Bugün bizlere düşen, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen mukaddes vatanımıza aynı şuurla sahip çıkarak korumak ve bizden sonraki nesillere emanet etmektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümünde vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve istiklâli uğrunda kahramanlıkları ve fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde taht kuran tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize de sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi. (Haber Merkezi)

