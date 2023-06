Mesajında, “Çanakkale Geçilmez” sözü ile hafızalara kazınan Çanakkale Zaferi’nin yüce Türk milletinin tarih sahnesindeki en büyük hesaplaşması ve eşsiz bir destanı olduğunun altını çizen Başkan Tokgöz, “Bir milletin sömürgeci politikayı alt ettiği bu büyük zafer, Anadolu coğrafyasını sonsuza dek Türk vatanı kılmıştır” dedi.

Çanakkale’de geçen her saniyenin, kullanılan her anın, her şehidimizin vatan ve ulusumuzun geleceğini çizdiğini vurgulayan Ulaş Tokgöz, “Dünya, insanlık onurunun tüm kirli siyasetlerden daha üstün olduğunu Çanakkale’de öğrenmiştir. Hem savaşın en çetin günlerinde hem de savaş sona erdikten sonra düşman saflarında can veren tüm askerleri bağrına basan Türk milleti; insan olmanın, insana saygı duymanın, vicdan sahibi olmanın tüm zaferlerden daha üstün olduğunu göstermiştir” diye konuştu.

Çanakkale’nin ruhunda; kardeşlik, hak, hukuk, mertlik, yiğitlik ve insanlık derslerinin var olduğunu dile getiren Tokgöz, “Yüce Önder Atatürk'ün verdiği ‘Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum’ emri ile birlikte kazanılan Çanakkale Zaferi; bağımsızlığımızı savunmak, yurt topraklarımızı korumak için yapılmıştır.

18 Mart, olağanüstü özverilerle, kan, gözyaşı ve nice can pahasına ulaşabildiğimiz bağımsızlığımız ve cumhuriyetimize, çok büyük bedeller ödeyerek elde ettiğimiz kazanımlarımıza sahip çıkma bilinç ve irademizin tazelendiği, güçlendiği günü ifade eder.

Çanakkale savaşları fedakarlığı, vatan sevgisini, şehit olmayı göze alan bir ulusun, yenilmeyeceğini ortaya koymuştur.

Onların yüksek özverilerinden bugün için de alınacak dersler vardır. Bugün Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını ve bu uğurda canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)