İYİ Partili yöneticiler, 18 Mart Çanakkale zaferini anmak amacıyla savaşta askerlerimizin 24 saatte yediği kumanyaya dikkat çekmek ve o ruhu yeniden yaşatmak amacıyla üzüm hoşafı ve bulgur pilavı ikramında bulundu.

Etkinliğe; İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Orhan Odabaş, Kadın Politikaları Başkanı Meral Özeşer, Eğitim Politikaları Başkanı Menekşe Fakı, İl ve Merkez İlçe yönetimi ile bazı partililer ve vatandaşlar katıldı.

İYİ Parti İl Eğitim Politikaları Başkanı Menekşe Fakı, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Fakı, “Büyük bir zaferi gerçekleştiren milletin çocukları olmak, herkes için en büyük ve en haklı iftihar kaynağıdır. 108. yıldönümünü gerçekleştirdiğimiz Çanakkale Deniz Zaferi, bağımsızlık, özgürlük, kardeşlik ve birlik ruhuyla verilen onurlu bir mücadelenin sonucudur. Milletimiz, bu var olma mücadelesinde topuyla, tüfeğiyle ve kanını ortaya koyarak karşısındaki muazzam güce rağmen, yılmadan ve fedakârca kazanma başarısını göstermiştir” dedi.

Menekşe Fakı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Şanlı tarihi boyunca bağımsızlığıyla insanlığa örnek olmuş ulusumuz, ulu önderinin rehberliğinde, aralanan bu kapıdan geçerek emperyalizme karşı bağımsız bir devlet kurmasını bilmiş ve bunu başarmıştır. Bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün simgesi Cumhuriyetimizi, bugün, aynı ruh ve anlayışla korumak temel sorumluluğumuzdur. Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi, temel ilke ve nitelikleriyle geleceğe, dünya milletleri arasında hak ettiği konuma taşımak için mücadele verirken, bizi millet yapan yüksek değerleri canlı tutarak, daima yüceltmeliyiz.

18 Mart 1915 tarihinde ‘Çanakkale Geçilmez‘ diye yazılan bu başarı, ‘ulus‘ olma bilincinin de tohumlarını atmıştır. Tüm halkımızın bu gururlu gününü kutlarken, bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, milli mücadelede hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz ve sözlerimizi ulu önder Atatürk‘ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" sözleriyle tamamlamak istiyoruz.” (Haber Merkezi)