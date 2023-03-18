Çorum Şehitliği’nde düzenlenen törene Çorum Vali yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Garnizon Komutanı Per. Alb. Sertaş Erkişi, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, Çorum Şehit Aileleri Derneği, Çorum Muharip Gazileri Derneği, siyasi parti temsilcileri ve şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Çelenk sunulması ile başlayan törende şehitler anısına saygı atışı yapıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Şehit kabirleri ziyaret edildi, kabirlere karanfil bırakıldı. Şehitler için Kuranı Kerim okundu tören dualarla sona erdi.



