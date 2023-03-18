Valilik tarafından hazırlanan program bugün saat 09.30’da Çorum Şehitliği’nde Şehitlik Anıtı’nda başlayacak. Burada Şehitler Anıtı’na çelenk sunumumun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunacak. Şehit kabirlerinin ziyaretinin ardından ise saat 10.15’te Devlet Tiyatro Salonu’ndaki Çanakkale Silüeti Sergisi’ne geçilecek.

Serginin ardından ise anma programı içen salondaki programa başlanacak. Özejder Sosyal Bilimler Lisesi’nin hazırladığı program kapsamında konuşmaların ardından şiirler okunarak sinevizyon gösterisi yapılacak.

“Çanakkale Ruhu” Oratoryosu’nun ardından ise program ödül töreni ile son bulacak.

(Volkan SINAYUÇ)

