Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi yeniden Türkiye turuna başladı. Müze içerisinde Çanakkale Savaşı ile görsel materyaller ve Çanakkale Cephesi’nden günümüze kalan çeşitli savaş objeleri bulunuyor. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile Çanakkale ruhunun yaşatılması amaçlanıyor. Bu kapsamda Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 7-8-9 Aralık tarihlerinde Çorum’da olacak.

Proje kapsamında, Çanakkale’ye henüz gitmemiş olan, bu şanlı zafere ve mirasına tanıklık edemeyen insanlar için “Mobil Tır” konsepti geliştirildiği bildirildi. Öncelikli olarak gençlere tarihi tanıtmak hedefleniyor.

(Haber Merkezi)

