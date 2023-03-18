18 Mart 1915 tarihinin, vatan topraklarını bin bir zorluk ve yokluğa rağmen, canları pahasına koruyan kahraman ecdadımızın, vatan sevgisinin ne demek olduğunu dünyaya gösterdiği şanlı bir tarih olduğunu belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan; “Çanakkale Türk Milletinin bağımsızlık uğruna verdiği büyük mücadelenin ve yeni bir ruhun diriliş destanının adıdır. Çanakkale bir duruş, bir varoluştur. 15'lilerin gidip dönmeyi düşünmeden şehadet şerbetini kana kana içtiği yerdir. Çanakkale; Seyit Onbaşı’dır, Mehmet Çavuş'tur, Nezahat Onbaşı'dır. Hiçbir zaman geri dönmeyi düşünmeyen, düşmanı bile kendisine hayran bırakacak kadar asil bir davranış sergileyen kahraman ecdadımız, elde ettikleri bu zafer ile milletimizin, hatta coğrafyanın kaderini değiştirmiştir“ dedi. (Haber Merkezi)