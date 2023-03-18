Çanakkale Zaferi’nin tarihte eşi benzeri olmayan bir kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan İl Başkanı Murat Günay, “18 Mart günü aziz milletimiz ‘Çanakkale geçilmez’ diyerek ve gözünü kırpmadan canını hiçe sayarak şehadete yürümüştür. Şanlı Çanakkale Zaferi Türk’ün asla yılmayacağını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. 18 Mart aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’mızın ilk meşalesinin de yakıldığı gündür. Bugün bu topraklarda hür ve birliktelik içerisinde yaşıyorsak bunu aziz şehitlerimize borçluyuz” dedi.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında da Çanakkale ruhunu gönüllerde gururla taşıyacaklarını ve yeni nesillere miras olarak bırakacaklarını dile getiren Günay, “Rabbim bu topraklarda yaşayan milletimize bir daha şehit acısı yaşatmasın. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan ve bayrak uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)