Çanakçı Köylüleri Yardımlaşma Derneği ve Köy Muhtarlığı tarafından organize edilen cem ve lokma buluşması, Çanakçı Köyü Cemevinde yarın akşam (18 Mart 2023 Cumartesi) 19.00’da başlayacak.

Dernek Başkanı Resul Yiğitoğlu, geleneksel hale getirdikleri ve yine büyük bir katılım bekledikleri Birlik Cemi’nin Dede Arif Demiral’ın önderliğinde yapılacağını, kurban dualamanın ardından semah ekibinin sunumu ve aşıkların deyiş ve duaz-ı imamlarının yer alacağını bildirerek, cem birleme ve lokma paylaşımı ile programın sona ereceğini açıkladı.

Daha önce planladıkları programın ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelendiğini hatırlatan Köy Muhtarı Gürbüz Yasakçı ise “Önceden organize ettiğimiz ancak deprem nedeniyle gerçekleştiremediğimiz cem öncesi yapılan kurban bağışlarını depremzedeler için gönderdik. Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerken, tüm depremzedelere geçmiş olsun diyoruz. Cemimize katkı sunan, kurban bağışlayan tüm halkımıza teşekkür ederiz” ifadesini kullandı.

Gürbüz Yasakçı ve Resul Yiğitoğlu, Abdal Musa Cemi ve Birlik Lokmasına tüm halkı davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)