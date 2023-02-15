Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve7.6 şiddetindeki deprem sonrası 31 bin 651vatandaşımızın hayatını kaybedip 80 bin vatandaşımızın yaralanması sonrasında tüm ülkede seferberlik yaşandı.

Depremin ardından giyecekten gıdaya, temizlik maddesinden yakacağa tırlar dolusu yardılar afet bölgesine ulaşırken Çorum/Laçin İlçesi Çamlıca köylüleri boş duramadılar ve kendi kışlık yakacaklarını köy meydanında toplayarak Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine gönderilmek üzere tıra yükleyerek yola çıktılar.



(Haber Merkezi)

