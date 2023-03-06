Mustafa Ş., Cemilbey Caddesi Göğüs Hastanesi civarında, camiye gitmek için yolun karşısına geçtiği esnada Batuhan T.’nin kullandığı 01 TR 112 plakalı otomobilin çarpması sonucu yola savruldu.

Akşemseddin Caddesi üzerinde meydana gelen kazada ise Veysel T. idaresindeki 19 TU 888 plakalı otomobil cadde üzerinde bulunan bir benzin istasyonu yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan Sevilay D.’ye çarptı.

Kazalarda yaralanan yayalar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Sevilay D.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



