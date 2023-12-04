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Turnuvanın teknik toplantısı bugün ASKF Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, İl Müftü Yardımcısı Fatih Kaya, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, İl Vaizi Kemal Demirden ve Cami hocalarının da katılımı ile gerçekleşen toplantıda kuralar çekildi. 20 Aralık'ta başlayacağı belirtilen turnuvaya 8 takımın katılacağı açıklanırken, çekile kura sonunda A grubu Diyanet Gençlik Merkezi, Fatih Sultan Mehmet Cami, Orhan Gazi Cami, Buhara Cami, B grubu ise Hicret Cami, Mimar Sinan Cami, Selimiye Cami ve Hıdırlık Kuran Kursu takımlarından oluştu.