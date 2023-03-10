Olay, geçen hafta Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 16. Sokak'taki bir ikamette meydana geldi. Eve bahçe kapısının kilidini kırarak giren şahıs, bahçede bulunan motosikleti alarak olay yerinden uzaklaştı. Çaldığı motosikleti sosyal medya hesabından satışa çıkartan şahıs, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından çaldığı motosiklet ile satıştan aldığı parayla yakalandı. Çalıntı motosikleti sahibine teslim eden polis ekipleri, hırsızlık zanlısını da gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.