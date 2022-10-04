Çorum’da Küçük Sanayii Sitesi’nde meydana gelen Otodan Hırsızlık olayında, 1 şüpheli şahıs, aracın sağ ön kelebek camını kırarak araç içerisinden 1 adet akü ve 1 adet alet takım çantasını aldı.

Meydana gelen olay ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince olayı gerçekleştiren şahıs çaldığı malzemelerle birlikte kısa sürede yakalandı.

Şüpheli şahıs Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda gözaltına alınırken, yapılacak işlemlerin ardından adli birimlere sevk edileceği belirtildi.

(Volkan SINAYUÇ)

