Çorum Müzesi Müdürü Metin Çakar, 2020 yılında Türkiye ve dünyayı etkisi altına alan pandemi dolaysıyla müzelerde ziyaretçi sayılarında ciddi bir azalma olduğunu ve son birkaç yıldır sönük bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Artık dünyada ve ülkemizde pandeminin yavaş yavaş etkisini kaybettiği bir dönemde yeni sezona hazırlık çalışmaları çerçevesinde müzelerin vitrinlerinde yenileme çalışması yaptıklarını dile getiren Çakar, “Bu yıl ziyaretçi sayısında ciddi bir artış olacağını düşünüyoruz. Özellikle son birkaç aydır müzemizde çok sayıda yenilik yaptık. Vitrinlerini yeniledik. Gerek arkeolojik kazılarda gerekse jandarma ve polis teşkilatımızın yaptığı ciddi çalışmalar sonunda müzemiz koleksiyonuna kazandırılan çok sayıda ünik eser var. Bu nadide eserleri ziyaretçilerimizin beğenisine sunmak amacıyla ciddi bir çalışma yaptık. Yaptığımız yenilikleri ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk” dedi.

Çorum Müzesi’nde sergilenen eserler arasında nadide eserler bulunduğunu hatırlatan Çakar, “Örnek vermek gerekirse bir çiftçimiz tarafından bulunarak restorasyonu tamamlanarak sergilenmeye başlanan bir Hitit bileziğimiz var. Yine jandarma tarafından yapılan operasyon sırasında yakalanarak müzemize getirilen son derece güzel ünik bir eser olan müzemize kazandırılan bir mühür var. Yine geçtiğimiz yıllarda polis ve jandarmamızın yaptığı operasyonlar sonucunda yakalanarak müzemize kazandırılan Hz. İsa’nın üzerinde betimlendiği son derece güzel bir madalyon var” diye konuştu.

Bütün ziyaretçileri Çorum Müzesine beklediklerini açıklayan Çakar, “Çorum Müzesi ülkemizdeki önemli müzelerden bir tanesi. Müzemizde 15 bin kadar özellikle Hitit dönemi ve eski Tunç çağı döneminden çıkan ilimiz sınırları içerisindeki arkeolojik kazı alanlarından gerek kazılar gerekse diğer yollarla müzemize kazandırılan 15 bin kadar eser var. Bunların bin tanesi müzemizde sergileyerek ziyaretçilerimizin beğenisine sunuyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)