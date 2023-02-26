Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi hemşehrimiz Doç. Dr. Cahit Bağcı’nın da katılımıyla 510 tonluk yardım malzemesi Bakü-Tiflis-Kars tren yoluyla deprem bölgesi Malatya’ya ulaştı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Mehriban Aliyev ve onların talimatıyla kamu kurumları, Azerbaycan’da bulunan “Türkiye Yüzyılı Birlik ve Dayanışma Platformu” adı altında bir araya gelen Türk işadamları ve gönüllüler seferber oldu.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı’nın öncülüğünde toplanan kuru gıda ve gerekli diğer malzemelerin yüklendiği 25 vagonun uğurlama törenine Bağcı ile birlikte Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Azerbaycan Demiryolları Başkanı Rövşen Rüstemov ile Türkiye Yüzyılı Birlik ve Dayanışma Platformu kurucu üyeleri de katıldı.

Büyükelçi Bağcı da insani yardım yüklü trenin uğurlanmasında duygu yüklü bir konuşma yaparak; “Acımız çok büyük. Ama azmimiz ve kardeşliğimiz daha büyük” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

