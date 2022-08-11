Temmuz ayının ilk haftası 33 branşta başlatılan yaz spor okullarında çalışmalar titiz bir şekilde devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, önceki gün Spor Şube Müdürü Rıfat Ceylan ile birlikte devam eden yaz spor okullarını inceledi. Burada minik sporcularla bir araya gelen Çağlar, eksiklikler noktasında antrenörlerle de istişare yaptı. Kış ayında okullarda ve kulüplerde düzenlenecek turnuvalara sporcuların yaz spor okulunda daha iyi hazırlandığına vurgu yapan Çağlar, kursların ücretsiz olduğunu ve öğrencilerin kayıt yaptırmaları gerektiğini söyledi.

(Ömür SOYTEMİZ)

