Konya’da düzenlenen Masterler Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda bir altın, bir de gümüş madalya kazanan Abdullah Yılmaz’ı makamında ağırladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Masterler Türkiye Atletizm Şampiyonası 29-31 Temmuz tarihleri arasında Konya’da yapıldı. Çorum İl Özel İdare Gençlikspor sporcularından Abdullah Yılmaz 1500 metrede Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, 10 bin metrede ise Türkiye ikincisi oldu. Şampiyona sonrası Çorum’a dönen Abdullah Yılmaz’ı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar makamında ağırladı. Tecrübeli atleti başarısından ötürü tebri eden Çağlar, kendisi ile gurur duyduklarını ifade etti.

Şampiyon atlet Abdullah Yılmaz, Çağlar’a desteklerinden ötürü teşekkür etti.

(Rıfat KARA)