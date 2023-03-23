Mert İlbars, güreş il temsilcisi ve aynı zamanda Çorum Belediyesi güreş koordinatörü Levent Kaleli ve antrenörü Çelebi Bayır ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, şube müdürü Rıfat Ceylan da hazır bulundu.

Mert İlbars’ı elde ettiği başarıdan dolayı tebrik eden Çağlar, kol saati hediye etti ve başarılarının devamını diledi. Çağlar’a teşekkür eden İlbars da, hedefinin Olimpiyatlarda da Türkiye’yi temsil edip, madalya kazanmak olduğunu yineledi.

(Ömür SOYTEMİZ)

