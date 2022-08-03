Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, müdürlüğe bağlı fahri antrenörlerle istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıya İl Müdürü Cemil Çağlar’ın yanı sıra Spor Şube Müdürü Rıfat Ceylan da katıldı. Sporun tabana yayılması amacıyla GSB Spor Okuları hakkında fahri antrenörler ile gerçekleşen toplantı oldukça verimli geçti. Tüm Sivil Toplum Kuruluşları ile istişare içinde olmaları gerektiğine vurgu yapan Çağlar, bu konuda yapılacak çalışmalarda antrenörleri göreve davet etti. Toplantının son bölümünde yaz spor okulları hakkında antrenörlerden bilgi alan Çağlar, gençlerin geleceğe daha iyi hazırlanması adına antrenörlere büyük bir iş düştüğünü belirtti.

Çağlar, toplantıya katılan tüm antrenörlere teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

(Rıfat KARA)