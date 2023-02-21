Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Afşin'deki çadır kentlere gönderilen psikososyal destek personeli, çocuklardan depremin izlerini silmek için etkinlikler düzenliyor.

“ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ”

Çorum Sosyal Hizmet Merkezinde psikolojik danışmanlık ve rehberlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Mert Aylak, yaşanan depremin çok büyük olduğunu vurguladı.

Çocukların bu süreci en az hasarla atlamaları için çalışmalar yaptıklarını belirten Aylak, “Bu faciasından en çok etkilenen çocuklarımız oldu. Çocuklarımızın bu süreci en az hasarla atlatmaları ve psikososyal gelişimlerini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmeleri için burada kurulan çadır kentte oluşturan çocuk evinde çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Çocuk evinde boyama etkinlikleri, hamur oyunları ve çocuk oyunlarıyla çocuklarımız zaman geçiriyor. Çocuklar bizim geleceğimiz. Bu etkinlikler çocukların hem deprem psikolojisinden çıkabilmelerini hem de hayatın normal akışının devam edebildiğini onlara anlatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

(AA)

