Çıktığı ağaçtan inemeyerek mahsur kalan kediyi itfaiye ve barınak ekipleri kurtardı.

Gece saatlerinde Bahar Caddesi üzerinde bir ağaca çıkarak mahsur kalan kedi, miyavlamaları ile vatandaşları sokağa döktü. Yavru kedinin ağaçta mahsur kaldığını gören cadde sakinleri, durumu itfaiye ve barınağa bildirdi. İhbar üzerine caddeye sevk edilen Çorum Belediyesi itfaiyesi ve barınak ekipleri, merdiven yardımıyla ağaca çıkarak mahsur kalan yavru kediyi ağaçtan indirdi.

Vatandaşlar mahsur kalan yavru kedinin kardeşinin de civarda olduğunu fark edince aç olabileceklerini düşünerek kaldırıma mama ve su koydular.

Barınak görevlileri tarafından sağlık kontrolü yapılan kediler ekipler tarafından barınağa götürüldü. (AA)