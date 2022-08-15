Deva Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorum mitinginin maliyetinin ne kadar olduğunu sordu.

Erdoğan’ın jet gibi gelip yel gibi gittiğini kaydeden Çabuk, “Bırakın daha önceki 21 yıldır tutulamayan demiryolu, havalimani gibi sözlerinin yenilenmesini bir iğne bile desteği alamadan Anadolu Kaplanı şehrimizden ayrıldı.

Biz şaşırmadık 21 yılda yatırım adına beton binalar haricinde ne yaptılar ki şimdi yapsınlar.

İl başkanlığı İŞKUR gibi çalışan, torpil, adam kayırma ayyuka çıkmış, kavşakların ismi ölüm kavşağı olmuş, şehrin dört tarafı atıl açılmadan kaderine terk edilmiş yarım yatırımlar ile dolu Çorum şehrimiz Cumhurbaşkanı ağırlayacağını zannederken Genel Başkan ağırladı” dedi.

Deva Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Şimdi benim gibi düşünen Çorum halkı adına soruyorum; şehrimize ne fayda, alelacele bir gezinin ne gereği vardı ve bu gezinin maliyeti Türk milletine ne kadar oldu?

21 yıldır ülkeyi yöneten Sayın Cumhurbaşkanını; ilçelerden taşıma, kamu kurumlarında yoklama, belediye personellerinin zorlama ile toplanmasıyla 15 bin kişilik meydanı doldurduk diye kandırabileceğinizi mi sandınız? Ne kadar doğru, ne kadar etik, böyle yaparak kimi aldatıyorsunuz?

Açılış adı altında Cumhurbaşkanı’na program yapıp miting yaparak devletin tüm imkânlarını kullanmak ettik mi? Diğer partilerin hakkına girdiğinizi düşünüyor musunuz? İnsanları açlık sınırı altında bırakıp, miting alanında ve çevresindeki reklam broşür, afiş, bilboard, araç kiralama, tüm ilçelerden taşınan insanların ulaşım masrafları dâhil tüm giderler kim tarafından karşılandı?

Kardeşlik, birlik ve hoşgörü şehri olan Çorum’da adının barış olduğu Kadeş Meydanı’nda halkı kine, nefrete ve kaosa sürüklemek için küfür dolu, hakaret dolu afişler ve karikatürler yakıştı mı sizlere? Ülkenin Cumhurbaşkanını bu şekilde ağırlamak yakıştı mı sizlere?

Deva Partimizin sözleşme ile parasını ödediğimiz ve sözleşmemiz devam ederken talimat vererek, billboardlarımızı nasıl bir korku, hangi yetki ile kaldırtabiliyorsunuz?

Gelecek Partisi’nin tabelasından korkup, yüzbinlerce lira para harcayıp binaya afiş yaptıracak kadar bu para bolluğu nerden, kimden geliyor?

Giresun’dan Erzincan’a, Konya’dan Bolu’ya binlerce güvenlik kuvvetini Çorum’a getirerek kimi kimden koruyorsunuz? Bu kolluk kuvvetlerimize yazık değil mi?

Kamu-Belediye araçları ile siyasi parti bayrakları asılması ne kadar etik?” (Haber Merkezi)

