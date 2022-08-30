30 Ağustos nedeniyle bir mesaj yayınlayan Çabuk, “Ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı, yokluk içinde, en zor koşullarda ve her şeyin bittiği sanılan bir dönemde, yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış onurlu bir zaferdir” dedi.

Türk milletinin haklı ve onurlu direnişiyle, savaşın kazanılmasında vatan, millet ve bayrak sevgisinin, sayısal güçten daha üstün olduğunu tüm dünyaya kanıtladığını ve bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol gösterdiğini kaydeden Çabuk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Vatan sevgisi ve üstün cesaretiyle kanının son damlasına kadar vatanını savunan Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki ordumuzun kazandığı bu şanlı zafer, Türk milletinin birlik ve bütünlüğüne yönelik her türlü tehdit ve saldırı karşısında kenetlenerek hiçbir gücün, hangi amaçla ve ne şekilde olursa olsun birliğinin ve bağımsızlığının elinden alınmasına fırsat vermeyeceğinin simgesi olmuştur.

Bu düşüncelerle, Mustafa Kemal Atatürk’ün mukaddes vatanımızın birliği ve bütünlüğünü perçinlediği ve dünyaya kabul ettirdiği bu çok anlamlı zaferin yıldönümünde, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, vatanın bütünlüğü ve Yüce Türk Milleti’nin bağımsızlığı uğruna hayatlarını feda eden, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyor,

Mustafa Kemal Atatürk ün şu sözü ile ‘Bağımsızlık benim karakterimdir.’ diyerek, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı içtenlikle kutluyoruz.” (Haber Merkezi)

