Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, buzağı desteğine ilişkin esaslar kapsamında açıklama yaptı.

2021 yılı buzağı desteklemesinde destekleme kriterlerinden olan üreme parametresi kriterlerinin ilk buzağılama yaşı 510-810 günden 510-960 güne, bir önceki buzağılama arasındaki süre 235-450 günden 235-600 gün olacak şekilde güncellendiğini kaydeden Sarı, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

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“2021 yılı buzağı desteklemesinde destekleme kriterlerinden olan üreme parametresi kriterleri, çiftçilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için Sayın Bakanımızın gayretleri ve Cumhurbaşkanımızın onayı ile Resmi Gazete’nin 4 Ağustos 2022 tarih ve Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği(Tebliğ No:2021/43)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 2022/17 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.

İlk buzağılama yaşı 510-810 günden 510-960 güne, bir önceki buzağılama arasındaki süre 235-450 günden 235-600 gün olacak şekilde güncellenmiştir.

Buna göre üreme parametrelerindeki süre 5 ay uzatılarak bu süre zarfında doğan buzağılar için de üreticilerimizin desteklemelerden faydalanması sağlanmış ve geçmiş yıllarda oluşan mağduriyetleri giderilmiştir.” (Haber Merkezi)