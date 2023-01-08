U23 Grekoromen Güreş Şampiyonası’nın Cumartesi günü gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Aşgın, Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile görüştüğünü ve şampiyonanın sözünü aldığını belirtirken, “Federasyon Başkanı Sayın Şeref Eroğlu ile görüştük, 2024 Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Çorum’da olacak, onu da duyurmuş olalım. Biz U2‘e de sponsor olduk ve bundan sonra da güreşle ilgili yapılacak bir iş varsa, biz Çorum Belediyesi olarak her zaman varız” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

