Geçtiğimiz gün köyünde ilaçlama yapmak için gittiği tarlasında cansız bedenini bulunan Cemal Kabadayı, Büyükkeşlik Köyü sakinlerinin ilk acısı oldu. Yapılan incelemede traktör ile ilaçlama makinesinin arasında sıkışarak hayatını kaybettiği belirlenen Cemal Kabadayı’nın cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi morguna kaldırılmıştı.

Alaca Büyükkeşlik Köyü sakinleri ikinci acıyı ise 40 yıldır yurtdışında bulunan köylüleri Ali Satılmış’ın ölüm haberi ile aldı. Almanya’nın Köln şehrinde yaşadığı ve 40 yıldır ülkeye gelmediği öğrenilen Ali Satılmış, yakalandığı amansız hastalık sonucu 7 Haziran 2023 günü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ali Satılmış’ın cenazesi de önceki gün ilimize getirilerek Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi morguna kaldırıldı.

Cemal Kabadayı ve Ali Satılmış için ilk tören saat 13.00’de Hacı Bektaş Vakfı önünde yapıldı. Cenazeye aileleri ile birlikte CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Ümit Er, CHP İl, Merkez İlçe yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kabadayı ve Satılmış’ın cenazeleri daha sonra Büyükkeşlik Köyü’ne götürülerek toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumlara Allah’tan rahmet, aileleri ve sevenlerine başsağlığı diler.