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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Büyükdivan Köyü’nde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Büyükdivan Köyü Muhtarı Servet Aksoy da yaşadıkları sorunlar hakkında Tahtasız ve beraberindekilere bilgi verdi.



Büyükdivan topraklarında çıkan kaynak suyunu inceleyen Tahtasız, “Büyükdivan, Budakören, Boğazönü, Arpaöz köylerimizin içme suyu sorununun çözümü için 2018 yılında ihalesi yapılan içme suyu projesi 2019 yılında iptal edilmiş. Köy muhtarlarımız bu projenin 2002 yılında kaynak suyunun mahkeme kararı ile akarına bırakılma kararı olduğunu söylüyorlar. Bu kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ve kaynak suyunun bu köylerimizin içme suyu olarak kullanımına açılmasını talep ediyorlar. Biz de bu sorunun takipçisi olacağız” dedi.

Mehmet Tahtasız’a ziyaretleri sırasında CHP İl Başkanı Ümit Er ile Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz de eşlik etti.