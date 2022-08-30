Valilik makamında tebriklerin kabulünün ardından Kadeş Barış Meydanında Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajının okunmasının ardından şiir dinletisi ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Personel Komando Yüzbaşı Uğur Özcan, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, “Bugün mazisi insanlık tarihi ile başlayan necip Türk milletinin ve kahraman Türk Ordusu’nun en şanlı zaferlerinden birisi olan 30 Ağustos 1922’de kazandığımız Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 100’üncü şeref yılını kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Kutlamalara Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Altan, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Baro Başkanı Turan Kalıpçı, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri ve vatandaş katıldı.

Program geçit töreni ile sona erdi.

(Tugay GÖKTÜRK)

