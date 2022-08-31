Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Altan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Baro Başkanı Turan Kalıpçı, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, siyasi parti ve STK temsilcileri, şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla gerçekleştirilen resepsiyon, şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlarken, geçmişten günümüze askeri zaferleri içeren kısa film ile devam etti.

Programda konuşan Vali Çiftçi, “Kazanmış olduğumuz bu zafer tarihi bir dönüm noktası teşkil etmiş ve bu zaferin neticesinde aziz milletimiz kendisine biçilmek istenilen esaret kefenini yırtıp atmış ve tarihin çöp sepetine geri göndermiştir” dedi.

Ağustos ayının Türk milleti için zafer ayı olduğunu belirten Vali Çiftçi, “30 Ağustos Zaferi, zaferler ayı olan Ağustos ayının bir halkasıdır. Bugün bizlere düşen ders, biz eğer birlik olursak, beraber olursak, birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza edersek geçmişte olduğu gibi bundan sonra da hiçbir zaman sırtımız yere gelmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Vali Çiftçi, vatan sevgisinin imandan geldiğini söylerken, “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Dolayısıyla bu düşüncelerle olduğumuz sürece vatanımızın geleceği için çalışmalı, gayret etmeli ve daha da yükselmesi için hepimizin elinden geldiği kadar çalışmalı gayret etmeli. 30 Ağustos’tan almamız gereken ders budur” diye konuştu.

Programın devamında Güzel Sanatlar Lisesi tarafından müzik dinletisi yapıldı. Günün anlam ve önemini taşıyan müzikler çalarken Vali Çiftçi ve Belediye Başkanı Aşgın tek tek masaları dolaştı, gelen misafirler ile oturdu ve onlarla sohbet etti.

(Samet YILMAZ)

