Ali ALAKOÇ

Çorum Ortaköy Şapinuva Antik Kenti İz TV’de yayınlanan “Gerçek Tarihin İzinde” isimli programda tanıtıldı.

Anadolu’nun binlerce yıllık tarihinin izinde yolculuğa çıkarak birçok arkeoloji belgeseline imza atan Vedat Atasoy, bu kez de Şapinuva antik kentinin belgeselini çekti.

Geçen akşam İz Tv’de yayınlanan belgesel programda Şapinuva Kazı Başkanı Dr. Önder İpek, Şapinuva Kazısı Onursal Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel ile Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Arş.Gör. Semih Gerçek Şapinuva Kazısında şimdiye kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Programın başlangıcında Hititlerle ilgili bir tanıtım sunumu yapan program yapımcı ve sunucusu Vedat Atasoy, Türkiye'de Hitit dilinin ve sanatının incelenmesinde Modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de büyük katkıları olduğunu söyledi.

Atatürk’ün, Anadolu’nun bir arkeoloji cenneti haline gelmesine vesile olduğunun altını çizen Atasoy, Atatürk’ün 1920 yılında Kültür Müdürlüğünü kurarak (Türk Âsâr-ı Atîka Müdürlüğü) Anadolu’nun kültür envanterini topladıklarını belirtti.

Nazi rejimi altındaki Almanya'dan Sümer, Asur ve Hitit dili uzmanlarının Türkiye'ye davet edilmelerinin yine Atatürk zamanında olduğuna dikkat çeken Vedat Atasoy, 1930'ların başında Türk Tarih Kurumu'nu kurarak Türkiye'de Hititlerin ve Anadolu'da yaşamış eski uygarlıkların araştırılmasının önünü açtığının altını çizdi.

Vedat Atasoy, “Atatürk’ün arkeologlardan en büyük beklentisi Anadolu’da Hitit kentleri bulmaktı. Atatürk buna çok önem veriyordu. Bu nedenle özellikle de Atatürk’ün hedefleri doğrultusunda böyle büyük bir Hitit kentini kadın bir bilim insanının bulmuş olması da burayı başka bir yönden özel kılıyor” diye konuştu.

Şapinuva Kazı Başkanı Dr. Önder İpek, Şapinuva ve Hattuşa’daki mimari binaların tamamen kendine özgü olan yapılar olduğuna dikkat çekerek, diğer Hitit kentlerinde bu tür mimari yapıların görülmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Şapinuva’da bulunan A Binası hakkında bilgi veren Önder İpek “1990 yılında başlayan kazı çalışmaları ile şehrin önemli bir yapısı açığa çıkarılmıştı. Bina 1 ve Bina 2 diye adlandırılan yerde Hititlerden günümüze kadar gelen mutfak ortaya çıkartıldı. Bu mutfakta ortada büyük bir fırın, fırının yanında ocak, odanın köşesinde hububatın saklandığı küp ve bu küplerden alınan buğdayın un yapmak için ezileceği ezgi taşlarını görmekteyiz. Fırının yanında da küllerin atıldığı çukurları görmekteyiz” dedi.

Araştırma Görevlisi Semih Gerçek ise Şapinuva’da son yıllarda kazıların Tepelerarası bölgesinde devam ettiğini söyleyerek buradaki çalışmalarda çeşitli şekil ve formlarda atölyeler tespit edildiğini, bu atölyelere gelen bronz külçelerin buralarda eritilerek kalplara döküldüğünü vurguladı.

Programda Şapinuva’yı “hem idari, hem ticari, hem dini, hem de askeri gücü çok kuvvetli, çok büyük bir antik kentteyiz” diyerek tanıtan Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Aygül Süel, Şapinuva’nın bulunuş öyküsünü de şöyle anlattı.

“Maşathöyükte bulunan bir tablette ‘bu tablet eline geçince bana oradaki sizin yanınızdaki arabalı muharipleri 3 gün içinde huzuruma gönder’ diyor. Biz bu tableti okuyunca harita üzerinde Hattuşa merkezli bir çalışma başlattık. Bu yüzey araştırmaları neticesinde Ortaköy’e geldik. Burada tarla sahibinin bulduğu ve çocuklarının oynadığı tablet parçalarını görünce bu noktada kazılara başladık. Kazılar ilerledikçe çıkan tabletleri ben okuyordum. Tam 3500 tablet okudum. Bu tabletler hep krala yazılıyor ve gönderiliyordu. Dikkatimi çekti. Kral, Hattuşa’da oturması gerekiyor. Burada ne işi vardı diye düşünüyordum. Sonunda buranın Hitit Büyük Kralı Tuthaliya II ve Taduhepa çiftine ev sahipliği yaptığını ve buranın Şapinuva olduğunu ortaya çıkardık.”

Programın kapanış konuşmasını yapan Vedat Atasoy, bu programda Hititlerin ikinci Başkenti Şapinuva’yı anlattıklarını belirterek şöyle dedi:

“Mimarisiyle, kutsal alanlarıyla, benzersiz hububat alanıyla çok farklı bir kenti gördük. Bir keşif hikâyesi dinledik. Mustafa Kemal’in bir emanetini anlattık. Şapinuva’nın daha fazla ilgiyi hak ettiğini düşünüyorum. 20-25 bin kişilik ziyaretler burası için çok az. Mesela bisiklet ve motosiklet kullananlar için de müthiş bir rota. Hattuşa-Şapinuva-Çorum müthiş bir coğrafya. Zaten tarihle iç içesiniz. Her yerde konaklama olanaklarınız var. Geldiğinizde kesinlikle keyif alıp, iyi vakit geçireceğiniz bir yerden bahsediyorum.”



