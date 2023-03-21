Araya çok büyük bir ulusal acı girdi, hep birlikte kahrolduk. Ama hayat devam ediyor. Seçim takviminin başlamasıyla birlikte, başvurumu yaparak aday adaylığımı resmileştirdim. Yarın saat 14.00’de CHP İl Merkezi’nde bunu Çorum kamuoyu ile paylaşacağım.

Böyle bir görev talebini, dostlarımla, Çorum’u seven tüm hemşehrilerimle “Büyük Çorum” ve “Daha Yaşanır Çorum” için bir “birlikte yürüyüş” olarak görüyorum. Elbette aynı zamanda, demokrasi, adalet, özgürlük ve çağdaşlık yürüyüşü…Atatürk ilkelerine ve cumhuriyet değerlerine bağlılık yürüyüşü…Benimle birlikte bu yürüyüşün startını vermek istemez misiniz?

