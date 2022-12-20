Etkinliklerin açılışına Çorum’dan, Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Kültür ve Turizm Müdiresi Sümeyra Bektaş başta olmak üzere siyasi partilerin il başkanları, ilçe belediye başkanları, Konfederasyon bünyesindeki kuruluşların yöneticileri ve Çorumlular katıldı. 19. Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu da ilerleyen günlerde etkinliklere katılanlar arasındaydı.

Sancaktepe Belediye Başkanı, hemşehrimiz Şeyma Döğücü ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın, Ataşehir Belediye Başkan yardımcıları Ekrem Köse, Hüseyin Hışman, bir önceki dönem Ataşehir CHP İlçe Başkanı Hakkı Altınkaynak da etkinliklere katıldılar.

“Memleket Günleri” etkinliğini düzenleyen Konfederasyon Genel Başkanı Metin Akkuş,Tüm Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ercan Koşar, Kargı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Selami Topçu, Mecitözü Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Kemal Tepe ve İstanbul İl Başkanı Hüseyin Akmaz ile organizatör Musa Tunoğlu, başarılı organizasyon nedeniyle takdir topladılar.

(Haber Merkezi)

