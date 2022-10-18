Büyük bir camia olma yolunda önemli mesafe kat ettiklerine vurgu yapan Başkan Yalçın’ın konuşmalarından derlediğimiz açıklamaları şöyle:

ZOR GÜNLERDE ATEŞTEN GÖMLEĞİ GİYMEYİ BENİMSEDİM

Kulübü devraldıktan sonra ilk kez canlı yayına çıkıyorum. 2 hafta önce takım liderken programa çıkabilirdim. Ama ben daha önce de söylediğim gibi, zor günlerde ateşten gömleği giymeyi kendi nazarımda benimsemiş bir insanım. Bugün bana ihtiyaç olduğunu hissettiğim için ekran karşısına geçtim. Taraftarlarımızın sorularını, sizlerin sorularını yanıtlamak için zor günde karşınıza çıktım.

BÜYÜK BİR CAMİA OLMA YOLUNDA MESAFE KAT ETTİK

Son 2 haftayı baz almazsak, iyi bir gidişatımız vardı. Ancak son 2 haftada bizim de istemediğimiz sonuçlar alındı. Taraftarlarımızın serzenişlerini, lider kalmayı istemelerini gayet normal karşılıyorum. Biz büyük bir camia, büyük bir kulüp olma yolunda önemli yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Büyük takımlarda da nasıl ki yenilgi olduğu zaman serzeniş oluyorsa, bizim taraftarların da serzenişleri gayet normal.

SÜPER LİG İÇİN YOLA ÇIKTIK

Biz şehir olarak bir üst ligde olmamız lazım. Karadeniz’den bu tarafa gelirken bakınca Giresun, Rize, Ordu, Trabzon, Samsun hatta Sivas ve Yozgat, bu illerin takımları Süper Lig gördü. Biz de bunu başarmak için yola çıktık. Taraftarımızın da beklentisi bu yönde.

SON İKİ YENİLGİ HASTALIĞIN ERKEN TEŞHİSİDİR

Son iki haftada aldığımız 2 mağlubiyetin erken gelen hastalık teşhisi olduğunu düşünüyorum. Sezonun sonlarına doğru gelseydi, telafi etmek daha zor olabilirdi. Biz iddialı bir takımız. Şampiyonluk için yola çıktık. İnşallah, sezon sonuna kadar da şampiyonluk için bütün gücümüzü sahaya yansıtacağız.

9 MAÇTA 3 KEZ YENİLEN TAKIM ŞAMPİYON OLABİLİR

Şampiyonluğa oynayan takım 9 maçta 3 kere mağlup olmaz, olamaz. Ama 9 maçta 3 kere mağlup olan bir takım şampiyon olamaz mı? Olur tabii ki. Takımın oynanan oyunundan da bölüm bölüm memnun olduğum zamanlar oldu. Takımın oyunu ile ilgili kısma pek cevap vermek istemiyorum. Bu teknik heyetin ve sportif direktörün işi. Saha içine girmek istemiyorum.

DEVREYE LİDER GİRMEK İSTİYORUZ

Bizim takımda şuana kadar hiçbir oyuncu performansının yüzde yüzünü sergilemiyor. Şuan için 9 hafta geride kaldı. Devre arasına kadar bir 9 hafta daha var önümüzde. Devre arasına kadar en zirvede olmak istiyoruz. Bu araya girdiğimiz zaman Sportif Direktörümüzün, CEO’muzun ve teknik heyetimizin gördüğü eksiklikleri değerlendirip gerekli takviyeleri yapacağız. Tabii bu istediğimiz oyuncular olacak. Transfer yapmak için yapmayacağız.

TESİSLEŞMEK

Göreve geldiğimiz günden beri dillendirdiğim bir konu var, o da tesisleşmek. Çevre illerimizde bu tesisler hep var, bizde yok. Çorum’a öyle bir tesis kazandırmalıyız ki, Çorum’daki tüm çocuklar o tesise gidip, ücretsiz bir şekilde antrenmanını yapacak.

Birinci hayalim Çorum’da bir altyapı tesisi olması. Bu tesisin yapılıp çocukların orada çalıştığını görünce, o tribüne gidip onları izlemek en büyük hayalim.

ÇORUM FK HİÇBİR AMATÖR KULÜBE SIRTINI DÖNMEDİ

Salon sporu yapan çocukların aileleri genelde gariban değildir. Ancak saha sporu yapan çocukların aileleri genelde garibandır. Biz göreve gelince, amatör ile alakalı şunu yaptık. Çorum amatöründen aldığımız her futbolcunun kulübüne profesyonel olup, bizden satıldığı zaman yüzde 10 katkı payı veriyoruz. Biz gitsek, başka biri de gelse bu sistem değişmeyecek.

İkincisi, Çorum’da 1600’e yakın amatör sporcu var. Bu çocuklarımız maçı izlesin diye onlara tribün hakkı verdik. Çorum FK bu zamana kadar hiçbir amatör kulübe sırtını çevirmedi.

EN BÜYÜK HAYALİM

İkinci hedefim ise Çorum FK’yı Süper Lig’de görmek. Ama en büyük hayalim ise Çorum FK’nın İsrail’in bir takımı ile eşleşip, Çorum’da maç yapması ve o maçı oynadıktan sonra Çorumspor bayrağını Türk bayrağı ile birlikte sahanın ortasına dikmek. Bayrağı diktikten sonra da istifa edeceğim. Bunları başardıktan sonra belki çok ileriki bir zamanda Federasyon Başkanlığına adaylığımı koyabilirim.

ŞAMPİYONLUKTAN ŞÜPHEMİZ YOK

Bu sezon ne benim, ne teknik heyetin, ne yönetici arkadaşların ne de oyuncu kardeşlerimizin aklında şampiyonlukla alakalı gram bir şüphemiz yok. Hepimiz şampiyonluğa çok inanıyoruz. Taraftarımız da bizle aynı düşüncede. Bize inansınlar, bize güvensinler. 1 yıllık olarak düşünmesinler. Uzun vade de düşünsünler. Temel atarak gidiyoruz. Bu temeli sağlam atarsak yarın hepimizin menfaatine olacak. Bu sene neyse, bir tık üzerine koyarak gideceğiz her sene. Bu sene bir tuğla attık, seneye ikinci tuğlayı koyacağız. Çorum FK her zaman en yukarıya oynayan bir takım olacak.”

“CANTÜRK BAŞKAN BUNLARI DUYSA GÜLER”

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, kulüp hisselerinin Iğdır FK Başkanı ve Iğdırlı iş insanı Cankürk Alagöz’e satıldığı yönündeki iddialarla ilgili soruya verdiği cevapta, böyle bir şeyin olmadığını söyledi.

Yalçın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Cantürk Bey, bizim dışımızda Fenerbahçe’nin de göğüs sponsoru. Fenerbahçe’den de mi hisse almış oluyor? Keza Ankaragücü’nün de sponsoru, oradan da bir hisse aldığı yok. Çorum’da böyle bir şey konuşulduğunu duysa, şu anda böyle bir şeyi konuştuğumuzu duysa güler.

Çorum Futbol Kulübü Çorum’un dur. Bu kulübün sadece hisseleri bizimdir. Buradan sizin aracılığınızla Cantürk beye de buradan teşekkür ediyorum” dedi.

“HİÇBİR İŞ İNSANI ÇORUM FK’YA DESTEK OLMAK ZORUNDA DEĞİL”

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, bu sezonki bütçeyi oluştururken iş dünyasından gerekli desteği bulamadıklarını ve bunun üzerine dışarıya yöneldiklerini belirtirken, hiçbir iş insanının Çorum FK’ya destek olmak gibi bir zorunluluğunun bulunmadığını kaydetti.

3 yıl boyunca kulübün göğüs sponsorluğunu alan Ahlatcı Holding’in bu sezon sponsor olmaması ve iş dünyasından gerekli desteği görmemeleri ile ilgili soruya cevap veren Oğuzhan Yalçın, “Ahmet Ahlatcı veya Çorum’daki diğer iş adamları, hiç birinin Çorum FK’ya destek olmak gibi bir mecburiyeti yok. Ahmet Ahlatcı bundan önce 3 sezon Çorum FK’nın göğüs sponsoru olmuştur. Bundan sonra kendisinin olmayacağını farklı yere destek vereceğini söylemiştir. Biz de kulüp olarak saygı duyduk bu kararına. Kesinlikle kırgınlığım da yok. Ahmet Ahlatcı Çorum’da değerli bir iş adamı. Çorum FK’ya da önemli destekler verdi. Biz de bu gerekçe ile kendisine bu sezon locasını da tahsis ettik.

İŞ İNSANLARINDAN ÇOK ÇORUM FK BİLİNİYOR

Çorumspor’u bugün ülkenin her hangi bir yerinde yaşayan bir insana sorun Çorumspor’u bilir. Ancak Çorumlu bir iş adamını sorun bilmez. Biz kulüp olarak Çorum’un en büyük marka değeriyiz. İş adamları da bu marka değeri üzerinden reklam yapmak isterse, bunun karşılığında bir ücret isteriz.

Ben bu göreve geldiğim günden itibaren, hiçbir iş adamına bize neden destek olmuyorsunuz demedim, demeyeceğim de” şeklinde konuştu.

“SERKAN’LA İLGİLİ KAFAMIZDA EN UFAK BİR SORU İŞARETİ YOK”

Amed Sportif Faaliyetler maçında yaptığı bireysel hatalar sonucu 2-0’lık yenilginin sorumlusu olarak eleştirilerin odak noktasında yer alan Çorum FK’lı futbolcu Serkan Yavuz’a, Başkan Oğuzhan Yalçın’dan da destek geldi.

Başkan Yalçın, Serkan’ın takımdan gönderilmesi gerektiği ile ilgili tepkilerin yersiz olduğunu ifade ederken, “Ben koyu bir Çorumspor taraftarıyım ve en az 10 takımda oynadım. Çankırı’da oynarken, Çorum’a geldim ve hayatımda oynadığım en zor maçlardan biriydi. Malatyaspor’da oynarken, Çorumspor Malatya’ya gelmişti. Hatta o maç olaylar çıkmıştı ve ben araya girip engelledim. O zaman benim bu tavrımdan dolayı o zamanki kulüp başkanımız ‘hemşerilerini korudun’ deyip beni tebrik etmişti.

Serkan da bildiğiniz üzere Diyarbakırlı. Bu oyuncumuzun kişiliği ve karakteri ile ilgili gram bir şüphemiz olmadı. Serkan bizim güzel kardeşimiz. Amed maçında yaşadığı onca şeye rağmen, Erokspor maçında sahanın en iyilerinden biriydi. Amed maçında Serkan’ın yaşadığı şeyler çok zordu. Maçtan önce Abdülhamit’e söyledim. Bugün dedim tek bir isteğim var, inşallah Serkan bu maçta hata yapmaz dedim. Biz, şehir olarak hemen kaosa sürüklenmeye hazırız. İyi şeyde de, kötü şeyde de abartılı yaşıyoruz. Serkan olayı da maalesef kötü bir hatanın sonucu oldu.

Ben taraftarımıza tekrar sesleniyorum. Bize inansınlar, güvensinler. Biz hiçbir zaman kendi ayağımıza sıkmayız. Ben de taraftarın içinden gelen biriyim” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)