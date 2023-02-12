Güzide Buyruk hayatını kaybetti.

Lokantacı esnafı Akif Buyruk’un eşi, Aydın Buyruk, Atilla Buyruk ve Yasemin Çağlak’ın anneleri, eski matbaacı Hüseyin Buyruk ile Erdal Buyruk’un yengesi ve nakliyeci esnafından Uğur Çağlak’ın kayınvalidesi olan Güzide Buyruk (69) geçtiğimiz gün vefat etti.

Merhumenin cenazesi önceki gün Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak öğle namazına müteakip Akşemsettin Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Çiftlik Mezarlığı’nda sevenleri tarafından toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

