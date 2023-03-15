AK Parti İl Başkanlığı’nda bir basın toplantısı düzenleyen Işık, “10 yılı aşan esnaflık-eğitimcilik, 10 yılı bulan akademisyenlik, 15 yılı aşan yöneticilik, 20 yılı aşan sivil toplumculuk kariyerimizde Çorum’a dair biriktirdiğimiz, tecrübe ve birikimle, şehrimize hizmet etme idealiyle adayım” dedi.

Ülke olarak çok zorlu bir dönemden geçtiklerini belirten Işık, büyük bir afet yaşandığını belirterek, “Daha en başından beri devlet ve millet olarak kenetlenerek seferber olmak suretiyle yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, onun önümüze koyduğu kapsamlı ve büyük imar ve ihya hamlesiyle kısa süre içerisinde illerimizi, bölgemizi, insanımızı ayağa kaldıracağımızdan şüphemiz yoktur. Türkiye için “hemen şimdi” diyerek başlatılan tarihin en büyük kentsel dönüşüm, imar ve ihya hamlesinin, Çorum için de “hemen şimdi” diyerek hiç zaman kaybetmeksizin hayata geçirilmesi en önemli önceliğimiz olacaktır. İşte bu tarihi zor süreçte taşın altına elimizi koymak ve sorumluluk almak gayesiyle milletvekili aday adayı olduğumu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Başta savunma sanayi olmak üzere sağlıktan eğitime, ulaşımdan tarım, sanayi ve teknolojiye, spordan bilim, sanat ve kültür alanlarına kadar hemen her alanda Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürütülen yatırımların ve hayata geçirilen büyük projelerin sürdürülebilmesi, Çorum’un bu kalkınma hamlesinden hak ettiği payı alabilmesi, gelişmesi, büyümesi, daha müreffeh yarınlara ulaşması mücadelesinin bir parçası olabilmek için aday olduğunu açıklayan Işık, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Her biri alanında yetkin, donanımlı kadrolar ve şehrimize dair derdi, hayali olan dost ve kardeşlerimizle sağlıktan, eğitime, ulaşıma, sanayiden, tarıma, ticarete, turizme ve sopora, ilçelerimizin temel sorunlarına kadar hazırladığımız kapsamlı plan ve projeleri hayata geçirme idealiyle hep birlikte daha güçlü, daha büyük Çorum’u inşa ve ihya etmek için adayım.

İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan ulaşım ve ticaret ağı üzerinde bulunan Çorum daha çok 1850’lerden itibaren kentleşme, şehirleşme yolunda gelişmeye başlamış, Cumhuriyet döneminde ise başkente yakınlığı ile yeni bir avantaj daha elde ederek daha çok yerel müteşebbislerinin omuzlarında yükselmiştir. Bilhassa son yirmi yılda Çorum’umuza önemli yatırımlar yapılmıştır. Bunun için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bu hizmetlerde katkısı bulunan milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize, Ak Parti’mizin teşkilatlarında sorumluluk alan kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Ancak endüstriyel tarımı, sebze ve meyvecilikte kar marjı yüksek modern yatırım imkânlarını, sanayide savunma, makine, değirmencilik, bilişim teknolojileri ve otomotiv sanayi alanları başta olmak üzere ulusal ve küresel sermayeyi şehrimize çekecek büyük projeleri, istihdam odaklı bir yatırım portföyünü var etme mücadelesi noktasında daha yapmamız gereken çok şey olduğu da ortadadır. Önceliğimizin şehrimizde yatırım, üretim, istihdam, imar, inşa ve ihya odaklı bir temsil ve idare şekli olacağından hemşehrilerimizin şüphesi olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın hizmet odaklı, çözüm merkezli, yapıcı, üretken parti ve hükümet vizyonunu; şehrimizi bütün renkleriyle kucaklayan, sanayici, işçi, çiftçi, esnaf, memur ve sivil toplum kuruluşlarının birikimlerini daha büyük ve daha güçlü Çorum ideali ve gayesiyle birleştiren bir anlayışla bu sorunların halledilebileceğine olan inançla adayım.

Allah’ın izniyle bundan önceki yaşantımızda olduğu gibi bundan sonra da hemen her mecrada gönüller arasında köprüler kurmak, gerek partimizin tüm kademelerinde gerekse şehrimizin bütün dinamikleri arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik ikliminin daha da güçlendirilmesi temel düsturumuz olacaktır. Bu bağlamda kucaklayıcı, paylaşımcı, şeffaf ve hizmet odaklı bir anlayışla hareket edeceğimizi bizi yakinen tanıyanlar bilmekle birlikte tüm şehrimize bu duruşu vaat ettiğimi açıkça ilan etmek isterim.

Çağımızda devletler, ulusal ve uluslararası teşkilatlar, kurumlar lobicilik faaliyetleri ile sorunlarını çözer, kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerle belirledikleri plan, program ve projeleri hayata geçirirler. Biz de Allah’ın izniyle Çorum’umuzu bütün renkleriyle kucaklayacak, bir masa etrafında toplayacak şehrimizin ortak aklı ve hafızasını, hemen her alandaki ortak sermayesini, kolektif bir güce dönüştürerek sahaya sürmenin mücadelesini vereceğiz. “Bir olacak, iri olacak, diri olacak, Türkiye Yüzyılında hep birlikte daha büyük, daha güçlü Çorum’u inşa etmek ideali ve vizyonu ile gece gündüz demeden çalışacak borçlu olduğumuz memleketimize ahde vefamızı göstereceğiz. Bütün bu ideal, vizyon ve heyecan ile huzurlarınıza çıkarak milletvekili aday adayı olduğumu ifade ediyor, tüm hemşehrilerimin dua ve desteklerini bekliyor, hepinizi saygı, muhabbet ve hürmetle selamlıyorum.”

(Taner ŞİMŞEK)

