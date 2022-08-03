Uğurludağ’ın Ambarcı köyünden, Ateşler 1 Tarım Sahibi Orhan Ateş, oğlu Murat’ı “üç gün üç gece” süren ve şenliğe dönüşen görkemli bir düğünle evlendirdi.

Uğurludağ İl Genel Meclisi Üyesi Süleyman Ateş’in de yeğeni olan Murat Ateş, Şanlıurfa’dan Büşra Akay ile hayatını birleştirirken, konuklar da müziğe ve eğlenceye doydu.

Düğün programı Star Müzik Organizasyon Sahibi Halil Bayrak tarafından gerçekleştirildi. Tanınmış sanatçı Canan Başaran ile Çorum’un starları Çiçek Erdemir ve Beste Gül, üstat Rasim Kapar ve Erdem Biçer’in yönetimindeki sazlar eşliğinde şahane bir müzik şöleni sundular.

Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, genç çifti ve ailelerini telgrafla kutladı. Ayrıca düğüne AK Parti İl Teşkilatı’ndan da katılımlar oldu.

ÇORUM HABER Akay ve Ateş ailelerini kutlar, Büşra ile Murat’a ömür boyu mutluluklar diler. (Selda FINDIK)