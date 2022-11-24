ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), İnegöl İlçesi Sulhiye ve Tüfekçikonak Mahallelerinde yer alan kaynak sularını beş yıllığına kiraya verecek.

İhale, BUSKİ İhale Yönetmeliğinin 23. maddesi uyarınca açık teklif artırma usulü ile 2 Aralık 2022 tarihinde saat 11:00’de BUSKİ Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonunda yapılacak.

İhale dokümanı, BUSKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından görülebilir veya KDV dahil 250,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

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